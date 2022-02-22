Депутаты Пермской городской Думы перераспределят 900 миллионов рублей
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Мы перераспределим 900 млн рублей, часть из которых образовались в виду дополнительных налоговых поступлений в бюджет города Перми. А часть – 650 млн – это нераспределенные остатки на наших городских счетах на конец года. Постараемся это сделать принципиально и оперативно. Практически все деньги уходят в реализацию важных для города инвестиционных проектов".
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