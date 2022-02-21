В Перми испытают электробус
В конце минувшей недели специалисты завершили монтаж зарядной станции на привокзальной площади. Заявлено, что электробус будет заряжаться всего 15 минут после каждых двух полных рейсов. В ходе испытаний инженеры проверят, как будет вести себя новая техника и её батарея в условиях пермской зимы.
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