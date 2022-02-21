В Прикамье может потеплеть до +2 градусов

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17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
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