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В Перми пройдет проверка системы оповещения населения
Жителей города, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер, сообщили в пресс-службе администрации г. Перми.
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