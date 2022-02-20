В этом сезоне 23 тысячи пермяков посетили каток на набережной Камы
Глава Перми Алексей Демкин на своей странице в Instagram поделился итогами его работы.
Алексей Демкин, глава Перми: "23 тысячи посетителей, 500 стаканов с горячим шоколадом, несколько тысяч стаканов чая и кофе и почти 100 литров рождественского безалкогольного глинтвейна – именно таковы итоги работы ледового катка на набережной в этом сезоне. Считаю, что это был удачный опыт, и в будущем каток на набережной станет традиционным".
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