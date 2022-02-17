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Пермский край занимает 49-е место в общероссийском рейтинге по качеству жизни
При расчёте проводился анализ 67 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. В их числе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия. Кроме этого, учитывались такие показатели, как здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса и транспортной инфраструктуры.
Из 100 возможных баллов Пермский край набрал 47. Самый высокий балл в рейтинге — у Москвы (81,4), Санкт-Петербурга (80,2) и Московской области (75,9). Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, Республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край, Республика Тыва.
Что касается наших ближайших соседей, то Свердловская область занимает в рейтинге по качеству жизни 13 место, республика Башкортостан - 26 место, Удмуртская Республика - 40 место, Кировская область - 63 место, Республика Коми - 65 место.
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