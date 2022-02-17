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Глава Лысьвенского округа подал заявление о досрочном сложении полномочий
Александр Гончаров возглавлял Лысьвенский район с 2007 по 2012 год. В мае 2012 года после объединения поселений района в городской округ проиграл выборы директору местного хлебозавода Виталию Шувалову. В 2017-м вернулся в Лысьвенский городской округ, прошел конкурсный отбор и был избран депутатами местной думы на пост главы.
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