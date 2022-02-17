Новогодняя красота под снос: в Перми демонтируют ледовые городки

В Перми приступили к масштабному сносу ледовых городков, на это уйдет дня три, но до конца недели новогоднего духа в городе уже не будет. Наступившая оттепель делает ледовые объекты просто опасными.Ломать, конечно, не строить, но и на это уйдет дня три, говорят подрядчики. Фигуры предстоит не только демонтировать, но и вывезти весь лёд, разобрать деревянные каркасы и вычистить весь квартал. Процесс идёт бойко — оттепель уже запустила процесс разрушения.Что уж говорить, если даже такая монолитная конструкция, как ледяной трон — и та на ладан дышит. Подтаяла, очевидно, из-за активного использования. Да и сиденье вот-вот провалится. Сколько пермяков и гостей столицы Прикамья здесь побывали за последние два месяца — никто точно не скажет. Подсчитано лишь, что за новогодние каникулы городок посетили 24 тысячи человек. Популярность у места не отбило даже отсутствие полноценных горок. Ведь было красиво.Перед демонтажем ледовые конструкции обесточили и убрали подсветку. Сейчас здесь трудятся несколько разных подрядчиков. Одни сносят, вторые будут разбирать центральную ёлку, третьи сегодня прикидывают, как будут снимать гигантскую гирлянду. В остальных парках и скверах Перми, где ледовые городки были по скромнее, работы подходят к концу или уже закончились. Подрядчики спешат — каждый новый тёплый день делает фигуры опаснее. Максим Шахов, представитель подрядчика: "Конечно, все скульптуры подтаявшие, уже появляются трещины, уже сколы, то есть они несут уже травмоопасность, так скажем, для детей".Главную ёлку Пермского края разберут скорее всего до конца этой недели. До наступления календарной весны осталось всего ничего.