Депутаты Законодательного Собрания соберутся на февральскую сессию

17 февраля состоится пленарное заседание регионального парламента. В повестке несколько актуальных вопросов. Так, краевое правительство представит депутатам отчёт о реализации федеральной программы «Чистая вода», рассчитанной до 2024 года.Начальник краевого ГУВД расскажет об итогах работы полиции за 2021 год.Также по предложению экономического комитета будет рассмотрен вопрос о создании постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса. Поддержка сельхозпроизводителей - одно из важных направлений в работе депутатов. Кроме того, ещё один из вопросов - привлечение трудовых кадров на село, делается для этого много, и работа должна быть продолжена.Валерий Сухих председатель Законодательного собрания Пермского края: «В повестке февральского заседания также есть вопрос, посвящённый приоритетной для Пермского края сфере. Парламентариям предстоит рассмотреть законопроект о науке и научно-технической политике региона. Прежде всего, вводится такое понятие, как институт инновационного развития. Это позволит учёным получать поддержку из регионального или федерального бюджетов. Ещё один важный момент - приоритетные направления в развитии науки и техники в регионе будут определять краевые власти в лице губернатора».