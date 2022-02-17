← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2022
Глава Лысьвенского округа подал заявление о досрочном сложении полномочий →
Депутаты Законодательного Собрания соберутся на февральскую сессию
Начальник краевого ГУВД расскажет об итогах работы полиции за 2021 год.
Также по предложению экономического комитета будет рассмотрен вопрос о создании постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса. Поддержка сельхозпроизводителей - одно из важных направлений в работе депутатов. Кроме того, ещё один из вопросов - привлечение трудовых кадров на село, делается для этого много, и работа должна быть продолжена.
Валерий Сухих председатель Законодательного собрания Пермского края: «В повестке февральского заседания также есть вопрос, посвящённый приоритетной для Пермского края сфере. Парламентариям предстоит рассмотреть законопроект о науке и научно-технической политике региона. Прежде всего, вводится такое понятие, как институт инновационного развития. Это позволит учёным получать поддержку из регионального или федерального бюджетов. Ещё один важный момент - приоритетные направления в развитии науки и техники в регионе будут определять краевые власти в лице губернатора».
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2022
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