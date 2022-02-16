«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
10.02.2022 в 12:10
09.02.2022 в 11:15
04.02.2022 в 12:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
02.02.2022 в 17:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2022
Университет поддерживает студентов, пострадавших в результате стрельбы 20 сентября
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.02.2022
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Жители Усть-Мулянки пожаловались на полное отсутствие тротуаров
В Перми завершено остекление фасада Дворца молодёжи
В Прикамье расширяют меры господдержки аграриев
За сутки в Прикамье выявлено более 5200 заболевших коронавирусом
Новый зал бокса открылся в Перми
Суд обязал администрацию Дзержинского района ликвидировать залежи мазута
Синоптики прогнозируют первые оттепели
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.02.2022
Первое свидание снежных барсов в Пермском зоопарке прошло успешно
В Перми пройдет Ярмарка народных промыслов
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