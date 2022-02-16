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В Прикамье расширяют меры господдержки аграриев
Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "На сегодняшний момент подано уже 37 заявок. Эта мера поддержки очень востребована. Позитивным моментом является то, что на этот год удалось почти в половину увеличить объём средств по этому направлению, сейчас приближен к 70 млн рублей".
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