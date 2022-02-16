В Перми завершено остекление фасада Дворца молодёжи. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас основной объём работ по реконструкции существующего здания выполнен. Закрыт тепловой контур, выполнено устройство инженерных коммуникаций, утепление фасада и остекление здания. Ведутся отделочные работы: устройство подвесного потолка, покраска стен в кабинетах и в коридоре, а также устройство системы вентиляции. Завершить реконструкцию здания планируется в этом году.После завершения реконструкции площадь здания увеличится до 10 тысяч кв. метров, будет возведен пристрой с отдельным входом, он целиком спроектирован под нужды театра «Балет Евгения Панфилова». Здесь будут располагаться гримёрные, административные помещения, костюмерные и небольшой концертный зал на 121 посадочное место.В основной – трёхэтажной – части здания также разместятся большой концертный зал на 550 посадочных мест и малый концертный зал на 151 место, коворкинг-центр, лекционный зал, тренажёрный зал, конференц-зал и другие помещения. Будет расширен холл при главном входе в здание, благодаря этому появятся дополнительные рекреационные зоны, и организована смотровая площадка в виде балкона над входной группой, выйти на смотровую площадку можно будет из фойе второго этажа.