За сутки в Прикамье выявлено более 5200 заболевших коронавирусом
По состоянию на утро 16 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли – 1 398 933 человека. 1 335 106 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 352 пациентов. Из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 059 человек.
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