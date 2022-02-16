Новый зал бокса открылся в Перми

В Перми открылся новый боксерский зал. Деньги по гранту выделила краевая казна, а краевой министр спорта на открытии даже надела перчатки и вышла на ринг.На ринге - министр спорта Пермского края. Некогда Татьяна Чеснокова делала большие успехи в кикбоксинге.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Данным видом спорта я занимаюсь порядка 15 лет и, конечно, у меня был перерыв достаточно большой, поэтому сегодня тяжеловато".

Что называется, совпало. Любимый тренер сегодня открывает новый зал, и министр пришла на открытие пораньше - совместить приятное с полезным.

Зал бокса расположился в одном из помещений фитнес-центра «Ангел» в пермском микрорайоне Садовый. Работать здесь будут тренеры православного спортклуба «Пересвет», который уже много лет существует при Богоявленском мужском монастыре.

Первыми новые снаряды пробуют уже закаленные последователи легендарного «Пересвета». В том числе и девушки.

В скором времени сюда придут и новобранцы - не менее полусотни ребят.

Дмитрий Касьянов, старший тренер православного спортивного клуба «Пересвет»: "Будет два тренера, будем тренировать каждый день, я - вторник, четверг, суббота. Ксения Игоревна - понедельник, среда, пятница вечерние тренировки. Планируем по две группы набрать ребят".

В клубе «Пересвет» вообще, и в этом зале в частности, все ребята до 18 лет занимаются совершенно бесплатно. Более того, во всём этом фитнес-центре установлены точно такие же правила, что достаточно уникально.

Записать своё чадо на занятия боксом или тренажерах можно по телефону или лично - на Аркадия Гайдара, 8б. Проект фитнес-центра «Ангел» реализован на средства, полученные при содействии фонда грантов губернатора Пермского края.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Порядка 68 проектов было подано на участие в грантах, и почти все проекты были поддержаны экспертными комиссиями. Поэтому, конечно, спорт в виде фонда грантов губернатора получил безусловную поддержку".

Найти финансовую поддержку своих идей активисты Прикамья смогут и в этом году. Прямо сейчас, например, идёт сбор заявок на участие в конкурсе президентских грантов.