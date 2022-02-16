Суд обязал администрацию Дзержинского района ликвидировать залежи мазута

Суд обязал администрацию Дзержинского района Перми ликвидировать залежи мазута во дворе дома по улице Петропавловская, 123.

В июне прошлого года жители обнаружили провал грунта с мазутным колодцем. И только после этого выяснилось, что еще на этапе котлована двадцать лет назад застройщик фактически подставил будущих жильцов и не убрал имеющиеся под землей цистерны, хотя о них было известно в том числе и приёмной комиссии, передавшей землю под строительство. Резервуары тогда просто засыпали. Сейчас идёт их активное разрушение.

Первый провал в 2007 году собственники локализовали за свои деньги. Сегодня масштабы гораздо больше. Чиновники местной администрации не предупредили жильцов об опасности и не приняли мер по устранению нефтепродуктов, которые наносят экологический вред почве.

Природоохранный прокурор внес представление, но его отклонили, сославшись на отсутствие необходимости принимать меры. Надзорное ведомство не согласилось с этим и направило иск. Суд его удовлетворил. Теперь районные чиновники обязаны устранить проблему. Пока решение суда не вступило в законную силу.Артем Пронин, заместитель пермского межрайонного природоохранного прокурора: "Судом установлено бездействие со стороны администрации Дзержинского района Перми. На администрацию возложена обязанность устранить этот разлив нефти и ликвидировать емкость с нефтесодержащей жидкостью. Все-таки мазут - это легко воспламеняющаяся жидкость, то есть это могло привести к неблагоприятным последствиям".