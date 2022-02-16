Синоптики прогнозируют первые оттепели

Синоптики прогнозируют первую в этом году оттепель. На этой неделе средняя температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы по югу края, по северу аномалия может достигнуть 8 градусов. Первый теплый день наступит уже в среду, с температурой в -1 градус. В последующие двое суток ожидается небольшое похолодание, а к концу недели на европейскую часть России выйдет активный циклон с запада. Он принесет в Прикамье потепление до плюсовых значений и первые оттепели.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Также ожидаются осадки. На рабочей неделе снега будет минимум, за исключением северных районов. В выходные ожидаются более-менее серьезные снегопады, которые могут продлиться и в начале следующей недели. В Перми в том числе, но в отличие от начала февраля, когда снег выпадал в основном на юге края, на этой неделе будет выпадать в основном на севере. В Перми будет осадков меньше, чем на двух предыдущих неделях".