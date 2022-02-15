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В Перми пройдет Ярмарка народных промыслов
На площадке «Пермской ярмарки» можно будет увидеть резьбу по дереву, елецкое кружево, оренбургские платки, народные куклы, глиняные игрушки, лоскутное шитьё, художественную керамику, авторскую одежду и украшения.
С традиционным творчеством Пермского края познакомит Аллея мастеров, которая разместится в центре павильона. Свои работы здесь представят лучшие мастера народно-художественных промыслов из 23 муниципальных образований Прикамья.
Традиционно экспонаты из своих фондов привезли и музеи: Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. Субботина-Пермяка, музей-школа императрицы Александры Феодоровны, музей куклы «Пелагея». Увидеть процесс создания авторских вещей можно на конкурсе «Прикамье мастеровое». 19 февраля участники создадут изделия на тему «Дивья красота». Организатор конкурса: Пермский дом народного творчества «Губерния».
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