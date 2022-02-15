Первое свидание снежных барсов в Пермском зоопарке прошло успешно
Снежный барс – вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодняшний день, по оценкам экспертов численность ирбисов в России не превышает 90 особей.
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