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В Перми вспоминают воинов-интернационалистов
В Афганистане побывали 620 тысяч советских военнослужащих, 21 тысяча рабочих и служащих. За годы военных действий погибли 14 453 человека, 417 человек пропали без вести или попали в плен, 119 из них были освобождены. Афганистан прошли более более 6 тысяч военнослужащих. 140 человек погибло при исполнении служебного долга, два человека числятся без вести пропавшими.
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