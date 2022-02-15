Стоимость парковки в центре Перми планируют повысить до 30 рублей в час
По его словам, на парковочных местах от Монастырской до Пушкина и от Сибирской до Попова, цена парковки увеличится до 30 рублей в час. Для этого в мэрии Перми подготовили новую методику расчета стоимости парковок, согласно которой, при высокой загруженности парковочных мест (более 90%) цена поднимается сразу на 10 рублей, а не на 5 рублей, как сейчас.
Планируется, что проект будет рассматриваться на февральском заседании городской думы. Сейчас документ проходит обсуждение на комитетах гордумы.
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