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Объем поддержки для начинающих фермеров увеличен на 50%
Александр вместе с семьёй отказался оставлять родные края. И чтобы поддерживать жизнь в деревне, решил расширять семейную ферму. Написал бизнес-план по программе «Агростартап». Получил 3 миллиона рублей. На них купил технику, две сотни голов овец и расширил земельные владения.
Александр Кондаков, фермер: "Я развился до такой степени, когда нужно было делать дальше какой-то рывок. Вот этот грант дал возможность этот рывок сделать дальше".
В «Центре развития агробизнеса» начали вновь принимать заявки на получение гранта «Агростартап», он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным. В первый день аншлаг, с утра очередь из желающих принять участие. Подать документы можно до конца этой недели.
Светлана Сухарева, директор ГКУ Центр развития агробизнеса: "Вся работа с сельхозтоваропроизводителями по приему всех заявок на любые меры поддержки будет проходить именно у нас. Очень удобный принцип одного окна, когда не надо бегать по кабинетам. Пришли в одно место, проконсультировались, подали документы".
Развитие сельского хозяйства остается в приоритете региональных властей. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в этом году увеличили количество и объем субсидий для фермеров практически по всем направлениям.
Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Вырос он на 50% по сравнению с прошлым годом. Агростартап - это возможность получить грант в размере 3 млн рублей на развитие своего бизнеса. Это одна из самых востребованных мер поддержки среди начинающих фермеров, и у нас в этом году существенно увеличился ресурс на предоставление этой меры".
А Александр Кондаков успешно реализует грант третий год подряд. Не останавливает и то, что зимой до деревни Забор можно добраться только на снегоходах, а летом на лодках. Сейчас нанял двух работников для увеличения производства.
Фермер вновь планирует заявляться на гранты, чтобы увеличивать хозяйство и дать новую жизнь заброшенной и труднодоступной деревне.
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