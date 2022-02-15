Пермяки участвуют в конкурсе видеороликов в поддержку Олимпиады

Наши участвуют! Генеральное консульство Китая в Казани объявило конкурс для школьников и студентов в Приволжье на создание видеоролика в поддержку Олимпийских игр в Пекине. Из Перми на конкурс отправились 18 работ, это каждый десятый из общего числа претендентов.Короткая зарисовка из жизни второй гимназии - в классах, спортивном зале, на сцене. Тематика понятна из первой фразы - ребята поддерживают Олимпиаду в Пекине, об этом в ролике надо сказать, остальное - полёт фантазии.Никита Вахрушев, ученик гимназии № 2: "Импровизация нравится больше! Потому что там всё спонтанно, и ты можешь сделать и то, чего по сценарию сделать не можешь".Генеральное консульство Китая в Казани объявило конкурс для школьников и студентов Приволжского федерального округа - снять видеоролик в поддержку игр, можно коллективный, можно индивидуальный, и отправить на суд жюри.Людмила Суханова, директор гимназии № 2: "Наша задача заинтересовать детей. И чем больше у них появится интерес к культуре, к изучению языка, тем лучше".Айне Муртазовой помогала вся семья, а сняли всё дома. Ролик называется «Что такое Олимпиада», и рассказали в нём о правильном питании, усердных тренировках, в общем, о непростом пути к победе.Айна Муртазова, студентка ПНИПУ: "Каждые четыре года разные страны организуют такое спортивное мероприятие, и дальше как раз идёт рассказ".Всего из Перми на конкурс отправилось 18 роликов, а это каждый десятый из общего числа претендентов - ребята общаются со зрителем на русском, английском, китайском языках, и шансы на победу, конечно, есть, уверены пермские эксперты.Михаил Каменских, председатель пермского отделения Общества российско-китайской дружбы: "В принципе, человек имея мобильный телефон, может снять качественный ролик, главное, какое будет там наполнение, как он режиссёрски к этому подойдёт".Всем участникам в качестве сувениров полагаются плюшевые панды, есть гран-при и три призовых места, а в знак дружбы китайские коллеги отправили обращение к пермякам.У Инцинь, генеральный консул КНР в Казани: «Я очень надеюсь, что благодаря этому видеоконкурсу можно будет еще больше укрепить дружбу пермяков с Китаем и стимулировать интерес молодежи к пониманию Китая».20 февраля, в день закрытия Олимпиады, должны подвести итоги. Интересная деталь - победители, кроме призов, получат право на посещение мероприятий в Китайском генконсульстве.Так что будем следить за успехами наших спортсменов на китайской земле, и точно так же болеть за пермяков, тех, кто принял участие в конкурсе, и сделал ролик в поддержку зимних Олимпийских игр в Пекине.