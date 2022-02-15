← Объем поддержки для начинающих фермеров увеличен на 50%
В Перми открыт приём заявок на благоустройство придомовых территорий
Заявителем может являться лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, ТСЖ, ЖСК или УК. Подробную информацию о форме заявки, документах и справках, необходимых для получения субсидии, а также сроках реализации программы можно получить в администрации своего района.
Также в Перми реализуется программа «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Для получения информации об участии в этой программе можно обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми по телефонам: 212-74-08, 212-46-32.
Добавим, что перечень дворов, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году, уже сформирован. По результатам работы общественных комиссий в 2022 году будет благоустроено 69 дворовых территорий, прилегающих к 95 многоквартирным домам.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Объем поддержки для начинающих фермеров увеличен на 50%
Пермяки участвуют в конкурсе видеороликов в поддержку Олимпиады
В центре Перми с рельсов сошел трамвай
В Перми продолжают работать COVID-центры
На набережной с уличных тренажеров украли металлические блины
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны продлили льготы на бесплатный вывоз ТКО
В Прикамье ожидается аномально тёплая неделя
Началось расследование несчастного случая на березниковской «Ависме»
Изменились правила для перевода детей на дистанционный режим обучения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2022
Добавить комментарий: