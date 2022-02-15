В Перми открыт приём заявок на благоустройство придомовых территорий

До 15 мая в администрациях районов Перми открыт приём заявок на благоустройство придомовых территорий в рамках муниципальной программы «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми». Всего в 2022 году на эти цели выделено 97 млн рублей.Заявителем может являться лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, ТСЖ, ЖСК или УК. Подробную информацию о форме заявки, документах и справках, необходимых для получения субсидии, а также сроках реализации программы можно получить в администрации своего района.Также в Перми реализуется программа «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Для получения информации об участии в этой программе можно обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми по телефонам: 212-74-08, 212-46-32.Добавим, что перечень дворов, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году, уже сформирован. По результатам работы общественных комиссий в 2022 году будет благоустроено 69 дворовых территорий, прилегающих к 95 многоквартирным домам.