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На набережной с уличных тренажеров украли металлические блины
По последней информации, утяжелители обнаружили неподалеку, тяжелые снаряды просто бросили в снег, видимо, не рассчитав сил. Однако факт кражи в полиции уже зарегистрировали.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "11 февраля в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Перми поступило сообщение о том, что на набережной реки Кама повреждены спортивные тренажеры. Материал зарегистрирован. Участковым уполномоченным полиции проводится проверка".
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