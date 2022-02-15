Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← На набережной с уличных тренажеров украли металлические блины

В центре Перми с рельсов сошел трамвай →

В Перми продолжают работать COVID-центры

В Прикамье ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной. В районах Перми продолжают работать COVID-центры.
Как обстоят дела с очередями в поликлиниках, выясняла Марина Печенова.

Опубликовано: 15.02.2022 в 11:12 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

На набережной с уличных тренажеров украли металлические блины

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны продлили льготы на бесплатный вывоз ТКО

В Прикамье ожидается аномально тёплая неделя

Началось расследование несчастного случая на березниковской «Ависме»

Изменились правила для перевода детей на дистанционный режим обучения

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2022

В Прикамье больничный должны открыть после звонка в неотложку или скорую

Школьники Перми возвращаются к очному обучению

В День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветка

Клиентские офисы «Новогора» открылись для приёма абонентов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На набережной с уличных тренажеров украли металлические блины

В центре Перми с рельсов сошел трамвай →

Обратите внимание

в Перми

На этой неделе ледовый парк на эспланаде завершит работу
Как рассказали в городском департаменте культуры и молодёжной политики, последним рабочим днём ледового парка «Новогодье» в 68-м квартале эспланады станет 13 февраля. После этого начнётся демонтаж ледовых объектов.
10.02.2022 в 12:10

Метки: в Перми

В Перми обсудили подготовку к празднованию 300-летия города
В Перми обсудили подготовку к празднованию 300-летия города. Ключевой темой заседания стало благоустройство и озеленение районов Перми. Уже в апреле стартует реконструкция набережной в Закамске. В сентябре подрядчик планирует приступить к берегоукреплению. Полностью работы должны завершиться в 2023 году. Также в рамках проекта «Зелёное кольцо» власти планируют приводить в порядок долины малых рек. Вдолинах рек Егошихи и Данилихи планируется создание рекреационных зон с соблюдением всех экологических норм и правил.
09.02.2022 в 11:15

Метки: Власть, Экономика, Общество, в Перми

Для студентов и школьников Перми будет продлён срок действия проездных документов
Напомним, в учебных заведениях Перми объявлен карантин с 3 по 9 февраля. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, срок действия льготных проездных документов будет продлён для школьников и студентов. Это касается тех документов, которые были пополнены до 3 февраля текущего года. В департаменте отмечают, что в срок с 3 по 9 февраля по проездным не должно быть совершено ни одной поездки. Это необходимо для автоматического определения пользователей проездных документов, переведённых на дистанционное обучение. Пополнение будет осуществляться на количество неизрасходованных поездок или количество дней, выпавших на карантин. Это будет сделано автоматически, держателям карт не придётся никуда обращаться.
04.02.2022 в 12:00

Метки: Деньги, Образование, в Перми

С начала зимы с улиц Перми вывезли 60 тысяч машин снега
Снег, который пошёл накануне в Перми - только начало. Как минимум еще два дня ожидаются осадки. На коммунальщиков заранее обрушился гнев горожан и мэрии - ведь еще не до конца ликвидированы последствия предыдущих снегопадов. А у подрядчиков и без новых прогнозов работы хоть отбавляй. С начала зимнего сезона с улиц Перми вывезено 970 тысяч кубометров снега. Если пересчитать в КАМАЗах – получится более 60 тысяч машин!
04.02.2022 в 11:50

Метки: в Перми

Прием заявок на распределение «альтернативных» земельных участков для многодетных продлен до 18 февраля
Администрация Перми перед Новым годом распределила среди многодетных не все земельные участки из так называемого альтернативного перечня. Поэтому объявлен новый сбор заявлений. Наделы предлагаются хоть и не в Перми и меньшей площадью - в 5-6 соток, но зато, что называется, здесь и сейчас. Как воспользоваться предложением, и в чём его выгода?
04.02.2022 в 11:20

Метки: Официально, в Перми

В России

Девятиклассники готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку
Министерством образования Пермского края принято решение не переносить запланированное на 9 февраля итоговое собеседование для выпускников 9-х классов, а провести его в школах в очном формате при соблюдении всех требований эпидбезопасности. Во всех учреждениях проведут санитарную обработку, утром при входе для школьников организуют термометрию. Если ученик находится на больничном, то собеседование для него будет дистанционным. Об этом родители должны заранее предупредить учителя. Итоговое собеседование по русскому языку традиционно проводится во вторую среду февраля. Начало в 9 утра по местному времени. Продолжительность в среднем составляет 15 минут, по результатам учащийся получает «зачёт» или «незачёт». «Зачёт» по итоговому собеседованию является допуском к ОГЭ в 9 классе.
08.02.2022 в 21:43

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

«Молот» одержал уверенную победу в домашнем матче
Пермский хоккейный клуб «Молот» с крупным счетом обыграл «Омские крылья» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата. В первом периоде пермяки установили преимущество 2:1, во втором увеличили отрыв — 4:1, а в третьем решающем подтвердили превосходство, так и не позволив больше сопернику забросить шайбу в свои ворота. Итоговый счет встречи — 6:1. Следующий матч пермская команда проведет на выезде 11 февраля против «Ростова».
07.02.2022 в 17:50

Метки: Спорт, В России

Открытие когалымского филиала ПНИПУ запланировано на 2023 год
С рабочим визитом Пермь посетил вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. Он принял участие в заседании наблюдательного совета Пермского политехнического университета под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Основной темой встречи стало строительство в Когалыме филиала университета, которое ведётся при поддержке нефтяников.
04.02.2022 в 10:23

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

Прикамские спортсмены из состава сборной России прибыли в Пекин
В расширенный состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине вошли 24 спортсмена из Пермского края и 9 из них – в основной состав. Это Мария Истомина (лыжные гонки), Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина), Татьяна Иванова и Екатерина Катникова (санный спорт). При этом вся команда сборной России по фристайлу состоит из воспитанниц чусовской спортшколы «Огонек» им. Л.Д. Постникова: на Игры в Пекин отправились Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Также в основной состав сборной вошла биатлонистка Валерия Васнецова. Но, к сожалению, девушка уже не сможет выступить из-за 2-х положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Как сообщила сегодня министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, все спортсмены прибыли в Пекин и прошли тестирование на COVID-19. Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
02.02.2022 в 17:20

Метки: Спорт, В России, в Пермском крае

В общественных проектах ПФО приняли участие более 10 тысяч прикамцев
В аппарате главного федерального инспектора по Пермскому краю проанализировали итоги 2021 года по вовлеченности региона в общественные проекты Приволжского округа. Цифры получены впечатляющие - только в Пермском крае в 2021 году в них приняло участие боле 10 тысяч человек.
31.01.2022 в 12:20

Метки: Общество, Экономика, В России

Лента новостей RSS каналы

Пермский край получит 7,8 млрд рублей на расселение аварийного жильяПермский край получит 7,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Первое свидание снежных барсов в Пермском зоопарке прошло успешноПервое свидание снежных барсов в Пермском зоопарке прошло успешно

В Перми пройдет Ярмарка народных промысловВ Перми пройдет Ярмарка народных промыслов

В Перми вспоминают воинов-интернационалистовВ Перми вспоминают воинов-интернационалистов

Стоимость парковки в центре Перми планируют повысить до 30 рублей в часСтоимость парковки в центре Перми планируют повысить до 30 рублей в час

В Березниках возле жилых домов гуляла рысьВ Березниках возле жилых домов гуляла рысь

По зову сердца: волонтеры продолжают оказывать помощь во время пандемииПо зову сердца: волонтеры продолжают оказывать помощь во время пандемии

За сутки в Прикамье выявлено 5 199 случаев коронавируса За сутки в Прикамье выявлено 5 199 случаев коронавируса

В Перми работают два мобильных пункта вакцинацииВ Перми работают два мобильных пункта вакцинации

В Перми открыт приём заявок на благоустройство придомовых территорий В Перми открыт приём заявок на благоустройство придомовых территорий

Объем поддержки для начинающих фермеров увеличен на 50%Объем поддержки для начинающих фермеров увеличен на 50%

Пермяки участвуют в конкурсе видеороликов в поддержку ОлимпиадыПермяки участвуют в конкурсе видеороликов в поддержку Олимпиады

В центре Перми с рельсов сошел трамвайВ центре Перми с рельсов сошел трамвай

В Перми продолжают работать COVID-центрыВ Перми продолжают работать COVID-центры

На набережной с уличных тренажеров украли металлические блиныНа набережной с уличных тренажеров украли металлические блины

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны продлили льготы на бесплатный вывоз ТКОУчастникам и инвалидам Великой Отечественной войны продлили льготы на бесплатный вывоз ТКО

В Прикамье ожидается аномально тёплая неделяВ Прикамье ожидается аномально тёплая неделя

Началось расследование несчастного случая на березниковской «Ависме»Началось расследование несчастного случая на березниковской «Ависме»

Изменились правила для перевода детей на дистанционный режим обученияИзменились правила для перевода детей на дистанционный режим обучения

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2022

В Прикамье больничный должны открыть после звонка в неотложку или скоруюВ Прикамье больничный должны открыть после звонка в неотложку или скорую

В Пермском крае полицейские изъяли крупную партию мефедронаВ Пермском крае полицейские изъяли крупную партию мефедрона

Школьники Перми возвращаются к очному обучениюШкольники Перми возвращаются к очному обучению

В День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветкаВ День всех влюбленных пермскую телебашню украсит праздничная подсветка

Умный свет: в Перми будет установлено более 10,5 тысяч светодиодных светильниковУмный свет: в Перми будет установлено более 10,5 тысяч светодиодных светильников

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную