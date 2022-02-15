В Перми продолжают работать COVID-центры

← На набережной с уличных тренажеров украли металлические блины
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Как обстоят дела с очередями в поликлиниках, выясняла Марина Печенова.
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← На набережной с уличных тренажеров украли металлические блины
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10.02.2022 в 12:10
09.02.2022 в 11:15
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31.01.2022 в 12:20
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В Прикамье ожидается аномально тёплая неделя
Началось расследование несчастного случая на березниковской «Ависме»
Изменились правила для перевода детей на дистанционный режим обучения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2022
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