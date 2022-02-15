Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны продлили льготы на бесплатный вывоз ТКО

По поручению губернатора Дмитрия Махонина, в текущем году для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, постоянно зарегистрированных на территории Пермского края, продлены льготы на бесплатный вывоз ТКО. Соответствующий документ подписан региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго».Мера социальной поддержки в Прикамье начала действовать с января 2020 года. Перерасчет выполняется автоматически, самим жителям не нужно писать заявление в адрес «Теплоэнерго». Главным условием для получения льготы является регистрация на территории Пермского края. С 2020 года мерой поддержки в виде полного освобождения от оплаты за вывоз мусора смогли воспользоваться 624 человека.По расчетам специалистов в этом году льготополучателями могут стать более 400 участников Великой Отечественной войны.С января 2020 года освобождение от оплаты коммунальной услуги за вывоз отходов получили малоимущие многодетные семьи. Ее срок действия на территории края также продлен.Платеж за вывоз мусора в Прикамье составляет 82,91 руб. за одного проживающего в многоквартирных домах и в частном секторе (ИЖС).