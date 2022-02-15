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Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны продлили льготы на бесплатный вывоз ТКО
Мера социальной поддержки в Прикамье начала действовать с января 2020 года. Перерасчет выполняется автоматически, самим жителям не нужно писать заявление в адрес «Теплоэнерго». Главным условием для получения льготы является регистрация на территории Пермского края. С 2020 года мерой поддержки в виде полного освобождения от оплаты за вывоз мусора смогли воспользоваться 624 человека.
По расчетам специалистов в этом году льготополучателями могут стать более 400 участников Великой Отечественной войны.
С января 2020 года освобождение от оплаты коммунальной услуги за вывоз отходов получили малоимущие многодетные семьи. Ее срок действия на территории края также продлен.
Платеж за вывоз мусора в Прикамье составляет 82,91 руб. за одного проживающего в многоквартирных домах и в частном секторе (ИЖС).
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