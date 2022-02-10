В правобережной части Перми проверили качество уборки дворов и улиц

Инспекция уборки снега прошла в правобережной части Перми. За некачественную работу в январе подрядчики уже оштрафованы на 9 миллионов рублей. Где нашли нарушения в этот раз?На улице Сеченова движение транспорта затруднено, лучше объехать, пока тяжёлая техника сгребает снег в валы, а у пермяков возникает закономерный вопрос – сколько времени пройдёт, до того, как проезжую часть освободят полностью.

Вопросы подрядчику задаёт вице-спикер городской думы Максим Спиридонов, его округ номер два - правобережная часть Дзержинского района. Заранее маршрут не обговаривается - проверяют разные участки.

Максим Спиридонов, заместитель председателя Пермской городской думы: "Как бы хорошо улицы ни убирались, это сделать идеально, наверно, невозможно, поэтому поступают обращения от граждан в депутатскую приёмную на предмет качества уборки территории. Это касается и улиц, и тротуаров".

Если есть замечания, говорит депутат, информацию сразу отправляют в службу благоустройства. Осадков в этом году много, больше, чем в прошлом, и есть свои нормативы, например, по времени уборки во время и после снегопадов.

Александр Кетов, директор МКУ «Благоустройство Дзержинского района»: "Прометание и уборка проезжей части - четыре, пять, шесть часов, в зависимости от категории улиц, и также вывозка у нас идёт, первая категория - три дня, должны очистить после окончания снегопада, вторая категория у нас десять дней, и третья категория - пятнадцать дней".

Один из примеров - улица Красноборская. Жители жаловались, что от Машинистов до Ветлужской плохо чистят тротуар. Сейчас его состояние оценивают на "четвёрку".

Только за минувшую неделю с улиц района вывезли более десяти тысяч кубов снега, использовали 145 тонн противогололедных материалов, приёмка работ идёт по качеству содержания, и жители оценивают это качество колёсами и ногами.

Телефоны подразделений, куда можно обращаться жителям Дзержинского района – 238-30-30, 246-50-11, 246-57-07. Идёт ли речь о проезжей части или о тротуарах.

Если есть вопросы к качеству уборки снега, жители могут обращаться в районные администрации или на портал «Управляем вместе», где есть специальные разделы по теме обращений.

Что касается таких рейдов, депутат намерен регулярно встречаться с чиновниками и подрядчиками, чтобы, когда придёт весна - снег по максимуму таял на полигоне, а не на улицах города.