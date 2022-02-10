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В Прикамье прошли летные учения с участием истребителей-перехватчиков
В небе над Пермским краем экипажи истребителей "МиГ-31БМ" выполнили перехват условных нарушителей воздушного пространства. Тактические учения провели подразделения Центрального военного округа.
Летчики отработали одиночное и групповое патрулирование, а также парное принуждение к посадке потенциальных противников и перебазирование на запасной аэродром.
Видеокадры, снятые из кабины пилота, получились очень красивые.
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