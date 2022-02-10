На полноценную реконструкцию пермского цирка понадобится порядка 2 млрд рублей
Инфраструктура учреждения ухудшается ежегодно. И одна из ключевых проблем заключается в том, что объект не принадлежит региону, а стоит на федеральном балансе. По приблизительным оценкам на полноценную реконструкцию пермского цирка нужно вложить порядка 2 млрд руб.
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