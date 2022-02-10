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Между МФЦ и Пенсионным фондом отлажен новый механизм документооборота
В МФЦ Пермского края возобновили прием заявлений на 11 видов единовременных и ежемесячных пособий. В частности, это касается людей, оставшихся без работы, уволенных беременных женщин, выплат на детей военнослужащих, которые проходят срочную службу. Всех теперь вновь готовы принять по предварительной записи через сайт или приложение «Мои документы».
Перерыв в приеме заявлений был связан с тем, что предоставление данных услуг из органов социальной защиты передали в Пенсионный фонд. Нужно было отладить новый механизм по документообороту.
Надежда Зоерман, заместитель руководителя филиала МФЦ «Центральный-2»: "Условия предоставления этих услуг не усложнились. В дальнейшем планируется упрощение этих услуг. Это связано с тем, что Пенсионный фонд будет предоставлять это пособие по принципу социального казначейства. Принцип заключается в том, что Пенсионный фонд будет основываться на своих сведениях о гражданах, либо запрашивать сведения из других органов".
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