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Новое тарифное меню: первые итоги
В гости к родственникам на другой конец города, либо с внуками на кружки и секции. Вариантов воспользоваться общественным транспортом у пенсионерки Ларисы Купчик много. Потому льготный проездной купила в момент запуска нового тарифного меню — еще месяц назад.
Лариса Купчик: "Мне понравилось то, что не надо будет никуда идти, есть сайт специальный, на него захожу — а у меня заканчивается поездки уже — и там вся история платежей сохраняется. Я тут же пополняю, вот это очень удобно".
Сегодня пенсионеры — одни из основных держателей проездных документов среди льготных пассажиров - почти 50 процентов от общего числа владельцев красных транспортных карт. В новом тарифном меню для них особые условия.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Можно купить 30 поездок. Поскольку пенсионеры, как правило, не совершают большого количества поездок, было много обращений увеличить срок действия, чтобы поездки не терялись по концу месяца. Теперь они доступны в течение одного квартала".
Доступны для пенсионеров также безлимитные проездные на 15 и 30 дней. В этом случае, если льготник пользуется транспортом минимум два раза в день, стоимость поездки может составить 23 рубля 10 копеек, либо 16 рублей 50 копеек, соответственно.
Безлимитные проездные, в том числе, снимают вопрос о пересадках. Пассажир не ограничен в выборе времени и маршрута, а значит, может воспользоваться первым пришедшим автобусом и дальше совершить пересадку. Что в условиях пермской зимы особенно актуально.
Оформить льготный проездной можно в центральных кассах, пунктах «Почтобанка», а также в некоторых отделениях «Почты России». С февраля их количество увеличилось до сорока.
Наталья Смирнова, оператор отделения «Почты России»: "Пополнять можете здесь наличными, в Сбербанке онлайн, в банкоматах или приложение транспортная карта на смартфоне".
Всего же с момента запуска нового тарифного меню пермяки купили больше 52 тысяч проездных. 19 тысяч из этого числа - пенсионеры. Многие из них уже завтра пополнят карту, как это сделала Лариса Купчик.
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