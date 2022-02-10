В Перми перед судом предстанет житель Твери, обвиняемый в 38 эпизодах мошенничества

Следственным отделом отдела полиции №6 (дисл. Ленинский район) УМВД России по г. Перми завершено расследование в отношении жителя Твери 1984 года рождения, обвиняемого в совершении серии преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.Летом прошлого года в полицию обратился житель Перми, который сообщил, что заказал в интернет-магазине рыболовные снасти, однако спустя продолжительное время так и не получил их. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ленинского района и Управления МВД России по г. Перми выяснили, что владелец интернет-магазина - индивидуальный предприниматель 1984 года рождения. Сыщики установили, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям. Фигуранта задержали в Москве и доставили в Пермь."В ходе кропотливой работы полицейские выявили еще 37 аналогичных эпизодов. Потерпевшими признаны жители различных регионов России – от Калининграда до Иркутской области. В общей сложности ущерб составил около 210 тысяч рублей. Злоумышленник признал вину", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.