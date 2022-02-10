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Старшеклассникам Прикамья рассказали о кибератаках
К уроку цифры школьники начали готовиться до его начала: предварительно на сайте проекта ребята погрузились в визуальную новеллу-комикс, сюжет которой строился вокруг исследования кибератаки, совершенной на банк. Сюжет истории основан на реальных событиях, которые происходили в разных странах мира. Главный герой – кибердетектив Мидори Кума. Он помогал школьникам исследовать случившийся инцидент и попутно рассказал про работу специалистов по информационной безопасности. В ходе самого урока ребята расширили знания.
«Урок цифры» – всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний, развить навыки и компетенции цифровой экономики. Региональный открытый онлайн-урок организован Пермским Сетевым ИT-университетом при поддержке краевых Министерства информационного развития и связи и Министерства образования и науки. Инициаторами проведения «Урока цифры» являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».
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