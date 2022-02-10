«Камская долина — экосистема будущего». Как будут застраивать правобережную часть Перми?

На заседании краевого правительства представили проект «Камская долина - экосистема будущего». Он предполагает комплексное развитие правобережной части Перми: масштабную жилую застройку, возведение межвузовского кампуса, онкодиспансера и технопарка.

С одной стороны полуразвалившиеся многоэтажки, с другой - огромный пустырь - такую картину видит по дороге в перинатальный центр Вячеслав Зорин. Недавно мужчина узнал, что в этой части «Камской долины» может все радикально измениться.

Вячеслав Зорин: "Если здесь появится жилая зона, инфраструктура, больницы, дома, будет очень хорошо".

На заседании правительства губернатору региона Дмитрию Махонину о реализации приоритетного проекта «Камская долина - экосистема будущего» доложил глава Перми Алексей Дёмкин. В рамках проекта планируется построить новый полноценный микрорайон с современной и уникальной для Перми инфраструктурой.

Алексей Демкин, глава Перми: "Это развитие пространства для спорта, многофункциональное использование территории под медицину, создание межвузовской площадки в природной среде, строительство жилых эко-кварталов".

На правобережной части Перми рядом с перинатальным центром и институтом сердца по улице Маршала Жукова возведут онкологический центр. Кроме того, построят спортивные объекты, IT-технопарк, межвузовский кампус. Будет благоустроена прибрежная территория. Появятся яхт-клуб, парки отдыха с велодорожками и покрытием для занятий бегом. В микрорайоне будет построено современное и комфортное жилье малой этажности.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все это сопряжено с природным мифом, что это зона затопления, строить там ничего нельзя. На самом деле это не так. Перспективный очень район. Но сейчас это такое хаотичное развитие из торговых пространств, из недостроенных объектов. И наша задача сделать, чтобы этот район, а это 900 га земли, был задействован в городскую черту".

Внутри микрорайона будет создана вся транспортная и инженерная инфраструктура. Появится линия наземного метро. Также планируется создать все условия для доступа людей к центру города. Планируется возвести новый мост, который соединит центр Перми от улицы Крисанова с новым микрорайоном в Камской долине.

Проект планируется реализовать в четыре этапа. Сначала строительство медицинских учреждений и межвузовского кампуса. Второй - возведение моста, спортивных объектов и прибрежных парков, дальше создание ландшафтного парка. В завершении жилые зоны и технопарк. Начало будет положено в этом году, а полное завершение запланировано на 2030 год.

Проект уже презентован на федеральном уровне и весной будет представлен премьер-министру России Михаилу Мишустину. К реализации планируется привлечение федеральных средств.