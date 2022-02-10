Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← В школах края возобновляется очное обучение. В Перми дистант продлен до 14 февраля

Старшеклассникам Прикамья рассказали о кибератаках →

«Камская долина — экосистема будущего». Как будут застраивать правобережную часть Перми?

смотреть видео

На заседании краевого правительства представили проект «Камская долина - экосистема будущего». Он предполагает комплексное развитие правобережной части Перми: масштабную жилую застройку, возведение межвузовского кампуса, онкодиспансера и технопарка.
С одной стороны полуразвалившиеся многоэтажки, с другой - огромный пустырь - такую картину видит по дороге в перинатальный центр Вячеслав Зорин. Недавно мужчина узнал, что в этой части «Камской долины» может все радикально измениться.
Вячеслав Зорин: "Если здесь появится жилая зона, инфраструктура, больницы, дома, будет очень хорошо".
На заседании правительства губернатору региона Дмитрию Махонину о реализации приоритетного проекта «Камская долина - экосистема будущего» доложил глава Перми Алексей Дёмкин. В рамках проекта планируется построить новый полноценный микрорайон с современной и уникальной для Перми инфраструктурой.
Алексей Демкин, глава Перми: "Это развитие пространства для спорта, многофункциональное использование территории под медицину, создание межвузовской площадки в природной среде, строительство жилых эко-кварталов".
На правобережной части Перми рядом с перинатальным центром и институтом сердца по улице Маршала Жукова возведут онкологический центр. Кроме того, построят спортивные объекты, IT-технопарк, межвузовский кампус. Будет благоустроена прибрежная территория. Появятся яхт-клуб, парки отдыха с велодорожками и покрытием для занятий бегом. В микрорайоне будет построено современное и комфортное жилье малой этажности.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все это сопряжено с природным мифом, что это зона затопления, строить там ничего нельзя. На самом деле это не так. Перспективный очень район. Но сейчас это такое хаотичное развитие из торговых пространств, из недостроенных объектов. И наша задача сделать, чтобы этот район, а это 900 га земли, был задействован в городскую черту".
Внутри микрорайона будет создана вся транспортная и инженерная инфраструктура. Появится линия наземного метро. Также планируется создать все условия для доступа людей к центру города. Планируется возвести новый мост, который соединит центр Перми от улицы Крисанова с новым микрорайоном в Камской долине.
Проект планируется реализовать в четыре этапа. Сначала строительство медицинских учреждений и межвузовского кампуса. Второй - возведение моста, спортивных объектов и прибрежных парков, дальше создание ландшафтного парка. В завершении жилые зоны и технопарк. Начало будет положено в этом году, а полное завершение запланировано на 2030 год.
Проект уже презентован на федеральном уровне и весной будет представлен премьер-министру России Михаилу Мишустину. К реализации планируется привлечение федеральных средств.


Опубликовано: 10.02.2022 в 09:54 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В школах края возобновляется очное обучение. В Перми дистант продлен до 14 февраля

Стали известны подробности сильного пожара на птицефабрике «Комсомольская»

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2022

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении лжепродавца породистых щенков

В Перми обсудили подготовку к празднованию 300-летия города

После обращения к главе региона в деревне Постаноги появился рейсовый автобус

В Перми встретили спортсменок, выступавших в могуле на зимней Олимпиаде в Пекине

Продлят или нет? 9 февраля - последний день дистанта в школах и ссузах

В Перми проводятся пожaрно-тактические учения

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2022


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В школах края возобновляется очное обучение. В Перми дистант продлен до 14 февраля

Старшеклассникам Прикамья рассказали о кибератаках →

Обратите внимание

в Перми

На этой неделе ледовый парк на эспланаде завершит работу
Как рассказали в городском департаменте культуры и молодёжной политики, последним рабочим днём ледового парка «Новогодье» в 68-м квартале эспланады станет 13 февраля. После этого начнётся демонтаж ледовых объектов.
10.02.2022 в 12:10

Метки: в Перми

В Перми обсудили подготовку к празднованию 300-летия города
В Перми обсудили подготовку к празднованию 300-летия города. Ключевой темой заседания стало благоустройство и озеленение районов Перми. Уже в апреле стартует реконструкция набережной в Закамске. В сентябре подрядчик планирует приступить к берегоукреплению. Полностью работы должны завершиться в 2023 году. Также в рамках проекта «Зелёное кольцо» власти планируют приводить в порядок долины малых рек. Вдолинах рек Егошихи и Данилихи планируется создание рекреационных зон с соблюдением всех экологических норм и правил.
09.02.2022 в 11:15

Метки: Власть, Экономика, Общество, в Перми

Для студентов и школьников Перми будет продлён срок действия проездных документов
Напомним, в учебных заведениях Перми объявлен карантин с 3 по 9 февраля. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, срок действия льготных проездных документов будет продлён для школьников и студентов. Это касается тех документов, которые были пополнены до 3 февраля текущего года. В департаменте отмечают, что в срок с 3 по 9 февраля по проездным не должно быть совершено ни одной поездки. Это необходимо для автоматического определения пользователей проездных документов, переведённых на дистанционное обучение. Пополнение будет осуществляться на количество неизрасходованных поездок или количество дней, выпавших на карантин. Это будет сделано автоматически, держателям карт не придётся никуда обращаться.
04.02.2022 в 12:00

Метки: Деньги, Образование, в Перми

С начала зимы с улиц Перми вывезли 60 тысяч машин снега
Снег, который пошёл накануне в Перми - только начало. Как минимум еще два дня ожидаются осадки. На коммунальщиков заранее обрушился гнев горожан и мэрии - ведь еще не до конца ликвидированы последствия предыдущих снегопадов. А у подрядчиков и без новых прогнозов работы хоть отбавляй. С начала зимнего сезона с улиц Перми вывезено 970 тысяч кубометров снега. Если пересчитать в КАМАЗах – получится более 60 тысяч машин!
04.02.2022 в 11:50

Метки: в Перми

Прием заявок на распределение «альтернативных» земельных участков для многодетных продлен до 18 февраля
Администрация Перми перед Новым годом распределила среди многодетных не все земельные участки из так называемого альтернативного перечня. Поэтому объявлен новый сбор заявлений. Наделы предлагаются хоть и не в Перми и меньшей площадью - в 5-6 соток, но зато, что называется, здесь и сейчас. Как воспользоваться предложением, и в чём его выгода?
04.02.2022 в 11:20

Метки: Официально, в Перми

В России

Девятиклассники готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку
Министерством образования Пермского края принято решение не переносить запланированное на 9 февраля итоговое собеседование для выпускников 9-х классов, а провести его в школах в очном формате при соблюдении всех требований эпидбезопасности. Во всех учреждениях проведут санитарную обработку, утром при входе для школьников организуют термометрию. Если ученик находится на больничном, то собеседование для него будет дистанционным. Об этом родители должны заранее предупредить учителя. Итоговое собеседование по русскому языку традиционно проводится во вторую среду февраля. Начало в 9 утра по местному времени. Продолжительность в среднем составляет 15 минут, по результатам учащийся получает «зачёт» или «незачёт». «Зачёт» по итоговому собеседованию является допуском к ОГЭ в 9 классе.
08.02.2022 в 21:43

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

«Молот» одержал уверенную победу в домашнем матче
Пермский хоккейный клуб «Молот» с крупным счетом обыграл «Омские крылья» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата. В первом периоде пермяки установили преимущество 2:1, во втором увеличили отрыв — 4:1, а в третьем решающем подтвердили превосходство, так и не позволив больше сопернику забросить шайбу в свои ворота. Итоговый счет встречи — 6:1. Следующий матч пермская команда проведет на выезде 11 февраля против «Ростова».
07.02.2022 в 17:50

Метки: Спорт, В России

Открытие когалымского филиала ПНИПУ запланировано на 2023 год
С рабочим визитом Пермь посетил вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. Он принял участие в заседании наблюдательного совета Пермского политехнического университета под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Основной темой встречи стало строительство в Когалыме филиала университета, которое ведётся при поддержке нефтяников.
04.02.2022 в 10:23

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

Прикамские спортсмены из состава сборной России прибыли в Пекин
В расширенный состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине вошли 24 спортсмена из Пермского края и 9 из них – в основной состав. Это Мария Истомина (лыжные гонки), Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина), Татьяна Иванова и Екатерина Катникова (санный спорт). При этом вся команда сборной России по фристайлу состоит из воспитанниц чусовской спортшколы «Огонек» им. Л.Д. Постникова: на Игры в Пекин отправились Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Также в основной состав сборной вошла биатлонистка Валерия Васнецова. Но, к сожалению, девушка уже не сможет выступить из-за 2-х положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Как сообщила сегодня министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, все спортсмены прибыли в Пекин и прошли тестирование на COVID-19. Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
02.02.2022 в 17:20

Метки: Спорт, В России, в Пермском крае

В общественных проектах ПФО приняли участие более 10 тысяч прикамцев
В аппарате главного федерального инспектора по Пермскому краю проанализировали итоги 2021 года по вовлеченности региона в общественные проекты Приволжского округа. Цифры получены впечатляющие - только в Пермском крае в 2021 году в них приняло участие боле 10 тысяч человек.
31.01.2022 в 12:20

Метки: Общество, Экономика, В России

Лента новостей RSS каналы

На полноценную реконструкцию пермского цирка понадобится порядка 2 млрд рублей На полноценную реконструкцию пермского цирка понадобится порядка 2 млрд рублей

В правобережной части Перми проверили качество уборки дворов и улицВ правобережной части Перми проверили качество уборки дворов и улиц

На этой неделе ледовый парк на эспланаде завершит работуНа этой неделе ледовый парк на эспланаде завершит работу

В Прикамье прошли летные учения с участием истребителей-перехватчиковВ Прикамье прошли летные учения с участием истребителей-перехватчиков

Между МФЦ и Пенсионным фондом отлажен новый механизм документооборотаМежду МФЦ и Пенсионным фондом отлажен новый механизм документооборота

Новое тарифное меню: первые итогиНовое тарифное меню: первые итоги

В Перми перед судом предстанет житель Твери, обвиняемый в 38 эпизодах мошенничестваВ Перми перед судом предстанет житель Твери, обвиняемый в 38 эпизодах мошенничества

Старшеклассникам Прикамья рассказали о кибератакахСтаршеклассникам Прикамья рассказали о кибератаках

«Камская долина — экосистема будущего». Как будут застраивать правобережную часть Перми?«Камская долина — экосистема будущего». Как будут застраивать правобережную часть Перми?

В школах края возобновляется очное обучение. В Перми дистант продлен до 14 февраля В школах края возобновляется очное обучение. В Перми дистант продлен до 14 февраля

Стали известны подробности сильного пожара на птицефабрике «Комсомольская»Стали известны подробности сильного пожара на птицефабрике «Комсомольская»

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2022

В связи с продлением дистанта в Перми будет увеличен срок действия проездныхВ связи с продлением дистанта в Перми будет увеличен срок действия проездных

В Перми началось строительство краевой инфекционной больницыВ Перми началось строительство краевой инфекционной больницы

За неделю специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в 116 заведениях краяЗа неделю специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в 116 заведениях края

В Перми работают два мобильных пункта вакцинацииВ Перми работают два мобильных пункта вакцинации

Транспортный коллапс: в Коми-Пермяцком округе десятки деревень остались без автобусного сообщенияТранспортный коллапс: в Коми-Пермяцком округе десятки деревень остались без автобусного сообщения

На пермскую "Ласточку" куплен двухмиллионный билетНа пермскую "Ласточку" куплен двухмиллионный билет

Карантин в школах Перми продлен до 13 февраляКарантин в школах Перми продлен до 13 февраля

Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье превысил 5000 человекСуточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье превысил 5000 человек

В Прикамье должно немного потеплетьВ Прикамье должно немного потеплеть

Реконструкция набережной в Кировском районе стартует веснойРеконструкция набережной в Кировском районе стартует весной

Учителям Полазны из-за перехода на дистант урезали зарплатыУчителям Полазны из-за перехода на дистант урезали зарплаты

В Гремячинске прошли общественные слушания по поводу объединения с ГубахойВ Гремячинске прошли общественные слушания по поводу объединения с Губахой

В ТЦ «Евразия» провели День партнерской программы «Евробонус»В ТЦ «Евразия» провели День партнерской программы «Евробонус»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную