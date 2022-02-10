В школах края возобновляется очное обучение. В Перми дистант продлен до 14 февраля

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Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Несмотря на то что мы констатируем снижение заболеваемости среди школьников Перми, за прошедшую неделю мы видим снижение заболеваемости на 19%, но заболеваемость остается достаточно высокого уровня. На прошлой неделе эпидпорог в целом был превышен в Перми на 108%, также он был превышен среди школьников, поэтому было принято такое решение".
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