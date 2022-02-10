Стали известны подробности сильного пожара на птицефабрике «Комсомольская»

Появились подробности мощнейшего пожара, который произошел на птицефабрике "Комсомольская" недалеко от Кунгура. Огонь полностью уничтожил один из производственных ангаров, погибло почти 34 тысячи кур-несушек. Что могло стать причиной ЧП?Судя по кадрам с пожара, шансов спасти хоть какое-то количество поголовья из объятого пламенем птичника не было. Однако пожарные пытались прорваться внутрь, но крыша могла рухнуть в любое мгновение.

На утро после ЧП рядом с птицефабрикой «Комсомольская» скопилась внушительная стая ворон. В воздухе даже за сотню метров чувствовался запах гари. Кровля корпуса в итоге не выдержала огненного натиска, разом похоронив под раскалёнными руинами почти 34 тысячи кур-несушек. Официальных комментариев на предприятии решили не давать.

"Без комментариев, у нас закрытое помещение, потому что сейчас идет карантин".

По этой же причине на территорию вход был заказан. Но припаркованные машины возле проходной и ожидающие погрузки продукции фуры говорили о том, что производственный процесс из-за ЧП не нарушен.

О пожаре на птицефабрике предпочитают не говорить, но и сам факт произошедшего не скрывают. Вот информационное табло с категориями, и то, сколько дней прошло после аварии, пожара - прошли одни сутки.

Что стало причиной происшествия - пока не ясно. Точно известно – людей в помещении не было. По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться в районе фронтона – это верхняя часть переднего фасада здания, которая ограничивается двумя скатами крыш и карнизом.Ирина Гомзикова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений наблюдался дым из-под кровли, произошло обрушение крыши по всей площади здания, внутри находились 33 800 кур, к сожалению, их спасти не удалось".

Птицефабрика «Комсомольская» является крупнейшим производителем яйца в Прикамье. Здесь создается около тридцати видов различных изделий из курицы. Площади позволяют одновременно содержать примерно три миллиона кур. По словам работников, огонь уничтожил относительно маленький корпус под номером 66.Для крупного агропромышленного предприятия потеря кур в таком количестве это, похоже, не самая большая проблема, но сотрудникам птицефабрики «Комсомольская» птичек жалко, вместо пользы – всё в утиль.