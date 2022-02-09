«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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09.02.2022 в 11:15
04.02.2022 в 12:00
04.02.2022 в 11:50
04.02.2022 в 11:20
02.02.2022 в 17:05
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
02.02.2022 в 17:20
31.01.2022 в 12:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2022
В связи с продлением дистанта в Перми будет увеличен срок действия проездных
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В Перми работают два мобильных пункта вакцинации
Транспортный коллапс: в Коми-Пермяцком округе десятки деревень остались без автобусного сообщения
На пермскую "Ласточку" куплен двухмиллионный билет
Карантин в школах Перми продлен до 13 февраля
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье превысил 5000 человек
В Прикамье должно немного потеплеть
Реконструкция набережной в Кировском районе стартует весной
Учителям Полазны из-за перехода на дистант урезали зарплаты
В Гремячинске прошли общественные слушания по поводу объединения с Губахой
В ТЦ «Евразия» провели День партнерской программы «Евробонус»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2022
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Продлят или нет? 9 февраля - последний день дистанта в школах и ссузах
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2022
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