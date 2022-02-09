В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении лжепродавца породистых щенков

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего жителя города Рязань. Молодой человек обманным путем, под предлогом продажи щенков породы корги и померанский шпиц, похищал деньги у граждан.В полицию обратилась 32-летняя жительница города Кудымкара с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже щенка породы корги. Женщина связалась с продавцом, договорилась о сделке. Когда потерпевшая перевела продавцу 8 тысяч рублей в качестве предоплаты за питомца, тот перестал выходить на связь и удалил объявление."Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления в ходе проведения оперативных мероприятий. При обыске квартиры фигуранта полицейские изъяли банковские карты, на счета которых переводились денежные средства, мобильные телефоны, ноутбук и другие вещественные доказательства. Впоследствии оперативники доказали причастность молодого человека к совершению серии аналогичных преступлений", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Как выяснилось, гражданин размещал в сети Интернет объявления о продаже породистых щенков, предварительно запросив у потенциальных покупателей предоплату. Однако он заводчиком собак не являлся, реально совершать сделку не планировал. Создавая видимость честности своих намерений, злоумышленник вел переписку с потерпевшими через созданные им в соцсети страницы с фотографиями собак, которые скопировал у других пользователей. Для осуществления корыстного плана он скачивал в сети Интернет изображения копий паспортов граждан, которые в дальнейшем выдавал за свои документы, оформлял виртуальные карты для перечисления денежных средств.Получив от потерпевших деньги, обвиняемый обналичивал их и использовал на личные нужды. Щенки покупателям доставлены не были. По фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Потерпевшими по уголовному делу признано 22 жителя различных регионов России. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.