В Перми обсудили подготовку к празднованию 300-летия города. Ключевой темой заседания стало благоустройство и озеленение районов Перми. Уже в апреле стартует реконструкция набережной в Закамске. В сентябре подрядчик планирует приступить к берегоукреплению. Полностью работы должны завершиться в 2023 году.

Также в рамках проекта «Зелёное кольцо» власти планируют приводить в порядок долины малых рек. Вдолинах рек Егошихи и Данилихи планируется создание рекреационных зон с соблюдением всех экологических норм и правил.Алексей Дёмкин, глава Перми: "В рамках проекта запланировано благоустройство шести пилотных участков в долинах малых рек Егошихи и Данилихи, общей площадью 102 гектара, реновация Егошихинского культурно-мемориального парка, парка Балатово и рекреационное благоустройство Черняевского леса. Проекты решения обсуждались с экологическим сообществом на консультативном совете по экологии и природопользованию в октябре 21 года". Особое внимание обещают уделить спортивным проектам. Уже началось строительство стадиона "Энергия" на улице Советская. На территории планируется тренировочная площадка для игровых видов спорта, а также бассейн на 20 метров. Параллельно ведётся проектно-сметная документация регионального центра по фигурному катанию в Перми. Также идут работы по проектированию профильного хоккейного комплекса, где появятся две профессиональные ледовые арены. Все спортивные объекты планируется сдать в 23-24 годах.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Также предусматривается две ледовые арены, большая и поменьше - она будет предусмотрена для тренировки детей от 3 лет, чтобы на раннем этапе начать подготовку спортсменов и обучать детей катанию на коньках. Будет также предусмотрена дорожка для кёрлинга".