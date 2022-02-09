После обращения к главе региона в деревне Постаноги появился рейсовый автобус

В деревне Постаноги, недалеко от Нытвы, наконец, появился рейсовый автобус. До этого люди были вынуждены добираться до районного центра, кто на чем может. Как удалось изменить ситуацию?

Постоянства как раз и не хватало последнее время, говорят в деревне Постаноги Нытвенского округа - по разным причинам перебои с перевозками доставляли хлопот. Сейчас, говорит Людмила Васильевна, появился новый график, все надеются, что он будет соблюдаться.

Людмила Улитина: "До города Нытвы шестьдесят пять километров. Автобус ходит два дня - вторник и пятница. Думаю, что этого достаточно, этих рейсов".

Проезд на автобусе стоит 200 рублей, на такси будет в семь раз дороже, так что выгода ощутима, если надо добраться до районного центра. О проблеме написали в одном из аккаунтов главы региона Дмитрия Махонина, в итоге утром и днём автобус приезжает в деревню.

Так что павильон-остановка себя оправдывает, не просто конструкция посреди деревни, а место приездов и отъездов. И при необходимости можно укрыться от снега, ветра или дождя.

Ранее Дмитрий Махонин не раз акцентировал внимание на том, что работа с обращениями жителей края - это возможность сформировать картину происходящего в регионе в прямом смысле из первых рук.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Открытый диалог органов власти и населения в онлайн-режиме необходим, он позволяет видеть проблемы и недоработки на местах и устранять их здесь и сейчас для повышения качества жизни людей. Важно, чтобы жители видели реальный результат от своих предложений и замечаний».

Ещё один пример - в краевом центре автобусы на межмуниципальных маршрутах №150 и 206 будут теперь высаживать пассажиров на остановке «Замок в долине», которая ранее в эту схему не входила. Однако обращения сделали своё дело - сейчас остановка по требованию обязательна.

Анна Леушина: "Пользуюсь услугами перинатального центра, и часто приходится ездить на этих маршрутах, раньше автобусы останавливались только на остановке «Сосновый бор», и приходилось идти довольно большое расстояние пешком".

Так что работа с обращениями будет продолжена. Более того, жители региона могут оперативно сообщить в аккаунтах главы региона, если в нововведениях появляются какие-то сбои - будь то новый пункт в графике движения или изменения в автобусном сообщении между деревнями и районными центрами.