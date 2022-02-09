В Перми встретили спортсменок, выступавших в могуле на зимней Олимпиаде в Пекине
Молодые ребята в одежде с символикой Пермского края и с флагами выстроились в живой коридор. Встречал олимпийцев и ростовой медведь. Конечно, были эмоции, кричалки, цветы. Примечательно, что сборная России по могулу состояла исключительно из спортсменов Пермского края, наших земляков. Это воспитанницы школы Олимпийского резерва «Огонек», которая базируется в Чусовом.
Анастасия Смирнова, завоевавшая бронзу в могуле, с остальными девушками пока не прилетела, так как на следующий день должно было быть награждение, она получала медаль.
Будем с нетерпением ждать спортсменку на пермской земле.
Анастасия Чудинова, участница XXIV зимних Олимпийских игр: "Все было круто, мне понравилось очень, еще хочу. Туда охота еще и еще ездить".
Продолжаем наблюдать за зимней Олимпиадой и ждать с нетерпением на нашей земле пермских спортсменов.
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