В Перми встретили спортсменок, выступавших в могуле на зимней Олимпиаде в Пекине

В Пермском аэропорту встречали пермских спортсменов, входящие в сборную России на Олимпиаде в Пекине, которые выступали в могуле.Молодые ребята в одежде с символикой Пермского края и с флагами выстроились в живой коридор. Встречал олимпийцев и ростовой медведь. Конечно, были эмоции, кричалки, цветы. Примечательно, что сборная России по могулу состояла исключительно из спортсменов Пермского края, наших земляков. Это воспитанницы школы Олимпийского резерва «Огонек», которая базируется в Чусовом.Анастасия Смирнова, завоевавшая бронзу в могуле, с остальными девушками пока не прилетела, так как на следующий день должно было быть награждение, она получала медаль.Будем с нетерпением ждать спортсменку на пермской земле.Анастасия Чудинова, участница XXIV зимних Олимпийских игр: "Все было круто, мне понравилось очень, еще хочу. Туда охота еще и еще ездить".Продолжаем наблюдать за зимней Олимпиадой и ждать с нетерпением на нашей земле пермских спортсменов.