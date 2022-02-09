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Продлят или нет? 9 февраля - последний день дистанта в школах и ссузах
Уровень заболеваемости COVID-19 остается высоким и среди школьников (20-25% заболевших в сутки — дети до 17 лет), и среди педагогического состава. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что решение будет принято ближе к истечению срока действия ранее выданного предписания, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Срок действия распоряжения главного санитарного врача истекает в четверг, 10 февраля.
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