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Продлят или нет? 9 февраля - последний день дистанта в школах и ссузах

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня должен принять решение продлевать или нет дистанционное обучение в школах и ссузах Перми, Березников, Соликамска, Верещагино и еще семи муниципалитетах. Пока онлайн-формат введен до 9 февраля включительно.
Уровень заболеваемости COVID-19 остается высоким и среди школьников (20-25% заболевших в сутки — дети до 17 лет), и среди педагогического состава. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что решение будет принято ближе к истечению срока действия ранее выданного предписания, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Срок действия распоряжения главного санитарного врача истекает в четверг, 10 февраля.

Опубликовано: 09.02.2022 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми проводятся пожaрно-тактические учения

В Перми встретили спортсменок, выступавших в могуле на зимней Олимпиаде в Пекине →

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