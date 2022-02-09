← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2022
Продлят или нет? 9 февраля - последний день дистанта в школах и ссузах →
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2022
Продлят или нет? 9 февраля - последний день дистанта в школах и ссузах →
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04.02.2022 в 12:00
04.02.2022 в 11:50
04.02.2022 в 11:20
02.02.2022 в 17:05
24.01.2022 в 14:25
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
02.02.2022 в 17:20
31.01.2022 в 12:20
В Перми встретили спортсменок, выступавших в могуле на зимней Олимпиаде в Пекине
Продлят или нет? 9 февраля - последний день дистанта в школах и ссузах
В Перми проводятся пожaрно-тактические учения
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2022
В Минздраве разъяснили порядок дистанционного закрытия больничных листов после ОРВИ и COVID-19
Сергей Маковецкий примерил "солёные уши"
"Примерно 8 кг медалей". Путь к олимпийскому пьедесталу Анастасии Смирновой
В Прикамье за сутки выявлено 4 804 заболевших коронавирусом
За два дня в школах Перми выдадут 17,5 тысяч продуктовых наборов
Глава Перми назначил нового начальника городского департамента общественной безопасности
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Успел "поработать" всего 2 дня. В Краснокамске полицейские задержали закладчика наркотиков
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