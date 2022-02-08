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В Прикамье за сутки выявлено 4 804 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 4 804 новых случаев COVID-19. Из них 880 - дети до 17 лет включительно. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 219 255. За сутки в регионе проведено 22 024 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 8 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 383 565 человека. 1 315 297 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 249 пациентов. Из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 896 человек.

Опубликовано: 08.02.2022 в 13:17 в рубрике - Вести Пермь

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