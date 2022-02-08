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За два дня в школах Перми выдадут 17,5 тысяч продуктовых наборов
Виктор Григорьевич: "Что-то с макаронами он с удовольствием ест, рис вот не ест, но у него ещё пяти и трёхлетние брат и сестра, так что съедят всё!"
И так по всему городу - пермские школьники ушли на дистант и льготным категориям с 5-го по 11-й класс полагаются продуктовые наборы. В 42-й школе, например, их 167, всё посчитано и готово к выдаче. Продукты выдаются из расчёта на пять дней, это учитывая, что пока школьники находятся на дистанте до девятого февраля.
Школьная столовая - место любимое многими, сейчас здесь тишина и спокойствие, но накануне была проведена большая работа. Продукты нужно было расфасовать по пакетам, чтобы всё соответствовало утверждённому перечню.
Есть графики выдачи, чтобы родители не скапливались сразу и в одном месте. Рыбные и мясные консервы, макароны, рис, сгущёнка, для ребят с ограниченными возможностями здоровья наборы чуть больше - есть ещё пряники и кукуруза.
Ксения Нечаева: "Это очень нужная и большая поддержка, потому что продукты подорожали, и это будет в помощь нашей семье многодетной, очень даже хорошо!"
Практика отработана, говорят в школах - так уже было в прошлом и позапрошлом году. Так что родителей оповещают в интернете, когда можно прийти и забрать продуктовый набор.
Наталья Кутищева, директор школы № 42 г. Перми: "Вещь востребованная, конечно, безусловно, это для семей с детьми достаточно хорошее такое подспорье, с точки зрения того периода, когда ребёнок в школу не ходит, поэтому это большое подспорье для семей".
При этом в школе некоторым ребятам всё-таки придётся появиться, учебный процесс идёт, и на девятое февраля запланировано итоговое собеседование у девятиклассников для допуска к прохождению государственной итоговой аттестации.
Татьяна Савакова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 42 г. Перми: "Накануне будет сделана санитарная обработка кабинетов, всё будет в соответствии с правилами Роспотребнадзора, поэтому всех ждём, готовы принять".
Что касается продуктовых наборов, за два дня в Перми таких должны выдать семнадцать с половиной тысяч. Если ребята продолжат учиться дома, значит, школы вновь будут готовы к выдаче, чтобы белки, жиры и углеводы помогали «грызть гранит науки» дистанционно.
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