За два дня в школах Перми выдадут 17,5 тысяч продуктовых наборов

В школах Перми накануне начали выдавать бесплатные продуктовые наборы. Они положены льготным категориям учеников на время дистанционного формата. График получения в каждом образовательном учреждении свой. Что вкусного и полезного есть в пакете?Виктор Григорьевич сегодня за продуктами идёт не в магазин, а сразу в школу- внуку полагается набор, так что после короткого уточнения дедушка получает увесистый пакет, изучив содержимое которого прогнозирует, что и кому придётся по нраву.Виктор Григорьевич: "Что-то с макаронами он с удовольствием ест, рис вот не ест, но у него ещё пяти и трёхлетние брат и сестра, так что съедят всё!"И так по всему городу - пермские школьники ушли на дистант и льготным категориям с 5-го по 11-й класс полагаются продуктовые наборы. В 42-й школе, например, их 167, всё посчитано и готово к выдаче. Продукты выдаются из расчёта на пять дней, это учитывая, что пока школьники находятся на дистанте до девятого февраля.Школьная столовая - место любимое многими, сейчас здесь тишина и спокойствие, но накануне была проведена большая работа. Продукты нужно было расфасовать по пакетам, чтобы всё соответствовало утверждённому перечню.Есть графики выдачи, чтобы родители не скапливались сразу и в одном месте. Рыбные и мясные консервы, макароны, рис, сгущёнка, для ребят с ограниченными возможностями здоровья наборы чуть больше - есть ещё пряники и кукуруза.Ксения Нечаева: "Это очень нужная и большая поддержка, потому что продукты подорожали, и это будет в помощь нашей семье многодетной, очень даже хорошо!"Практика отработана, говорят в школах - так уже было в прошлом и позапрошлом году. Так что родителей оповещают в интернете, когда можно прийти и забрать продуктовый набор.Наталья Кутищева, директор школы № 42 г. Перми: "Вещь востребованная, конечно, безусловно, это для семей с детьми достаточно хорошее такое подспорье, с точки зрения того периода, когда ребёнок в школу не ходит, поэтому это большое подспорье для семей".При этом в школе некоторым ребятам всё-таки придётся появиться, учебный процесс идёт, и на девятое февраля запланировано итоговое собеседование у девятиклассников для допуска к прохождению государственной итоговой аттестации.Татьяна Савакова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 42 г. Перми: "Накануне будет сделана санитарная обработка кабинетов, всё будет в соответствии с правилами Роспотребнадзора, поэтому всех ждём, готовы принять".Что касается продуктовых наборов, за два дня в Перми таких должны выдать семнадцать с половиной тысяч. Если ребята продолжат учиться дома, значит, школы вновь будут готовы к выдаче, чтобы белки, жиры и углеводы помогали «грызть гранит науки» дистанционно.