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"Примерно 8 кг медалей". Путь к олимпийскому пьедесталу Анастасии Смирновой
Анастасия Смирнова: "Для счастья нужна олимпийская медаль".
А это день сегодняшний, мечта Анастасии сбылась в 19 лет. Делится эмоциями по видеосвязи со своим тренером в Чусовом. Она в Пекине взяла бронзовую медаль в лыжном фристайле, дисциплина – могул. Анастасия Смирнова, бронзовый призер XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине: "Не сказать, что это было очень сложно, но на эмоциональном уровне нужно было выдержать, потому что в первом финале я проехала немного плохо, была на грани попадания следующая. А так, все соперники сильные".
Могул – это спуск по бугристому склону с прыжками на трамплине. По словам тренера Руслана Шарифуллина, Анастасия встала на лыжи в 4 года и выбрала именно эту дисциплину, потому что заниматься ей можно было с семи лет. Во всех остальных с восьми. И девочка с благословения родителей решила время не терять.
Руслан Шарифуллин, тренер: "В 13 лет она выполнила разряд мастера спорта. Но так случилось, что по нормам она не проходила, потому что совсем маленькая была. Ей не присвоили этот разряд".
А вот внушительный арсенал наград, которые скопились за карьеру молодой спортсменки. Сколько всего медалей здесь – папа Андрей Смирнов не знает, говорит, примерно 8 кг. Именно папа стал первым человеком, который научил нынешнюю чемпионку стоять на лыжах. Андрей Смирнов, папа Анастасии Смирновой: "Я за веревку ее держал, как на удочке. Она съехала достаточно успешно. Второй раз поехали без веревки. Со второго раза она с такой горы как «Огонек» самостоятельно спускается".
За выступлением дочери вместе с женой следили по телевизору. Сильно переживали.
Наталья Смирнова, мама Анастасии Смирновой: "Были рады, потому что это ее труд. Это ее труд большой, не одного года. Будем встречать Настю, обнимать!"
Ждут чемпионку и друзья, с которыми вместе тренируются в школе Олимпийского резерва «Огонек» в Чусовом.
Артем Шульдяков: "Настя очень трудолюбивая, сильная духом, никогда не пропускает тренировки, постоянно в работе, и тренировки дали о себе знать".
Сама же спортсменка считает, что максимум еще не достигнут, есть куда стремиться.
Сразу же после возвращения из Пекина Анастасия Смирнова возьмет небольшую паузу для отдыха, а потом вновь усиленные тренировки, чтобы к следующему сезону быть готовой взять «золото».
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