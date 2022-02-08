"Примерно 8 кг медалей". Путь к олимпийскому пьедесталу Анастасии Смирновой

Cпортсменка из Прикамья Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле. Финалистке 19 лет, она живет в Чусовом и является воспитанницей школы Олимпийского резерва «Огонек». Здесь сегодня ее поздравляли родные, тренер и друзья.2019-й год. Здесь Анастасии Смирновой 16 лет, и мечтает она только о пьедестале на Олимпийских играх.Анастасия Смирнова: "Для счастья нужна олимпийская медаль".А это день сегодняшний, мечта Анастасии сбылась в 19 лет. Делится эмоциями по видеосвязи со своим тренером в Чусовом. Она в Пекине взяла бронзовую медаль в лыжном фристайле, дисциплина – могул. Анастасия Смирнова, бронзовый призер XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине: "Не сказать, что это было очень сложно, но на эмоциональном уровне нужно было выдержать, потому что в первом финале я проехала немного плохо, была на грани попадания следующая. А так, все соперники сильные".Могул – это спуск по бугристому склону с прыжками на трамплине. По словам тренера Руслана Шарифуллина, Анастасия встала на лыжи в 4 года и выбрала именно эту дисциплину, потому что заниматься ей можно было с семи лет. Во всех остальных с восьми. И девочка с благословения родителей решила время не терять.Руслан Шарифуллин, тренер: "В 13 лет она выполнила разряд мастера спорта. Но так случилось, что по нормам она не проходила, потому что совсем маленькая была. Ей не присвоили этот разряд".А вот внушительный арсенал наград, которые скопились за карьеру молодой спортсменки. Сколько всего медалей здесь – папа Андрей Смирнов не знает, говорит, примерно 8 кг. Именно папа стал первым человеком, который научил нынешнюю чемпионку стоять на лыжах. Андрей Смирнов, папа Анастасии Смирновой: "Я за веревку ее держал, как на удочке. Она съехала достаточно успешно. Второй раз поехали без веревки. Со второго раза она с такой горы как «Огонек» самостоятельно спускается".За выступлением дочери вместе с женой следили по телевизору. Сильно переживали.Наталья Смирнова, мама Анастасии Смирновой: "Были рады, потому что это ее труд. Это ее труд большой, не одного года. Будем встречать Настю, обнимать!"Ждут чемпионку и друзья, с которыми вместе тренируются в школе Олимпийского резерва «Огонек» в Чусовом.Артем Шульдяков: "Настя очень трудолюбивая, сильная духом, никогда не пропускает тренировки, постоянно в работе, и тренировки дали о себе знать".Сама же спортсменка считает, что максимум еще не достигнут, есть куда стремиться.Сразу же после возвращения из Пекина Анастасия Смирнова возьмет небольшую паузу для отдыха, а потом вновь усиленные тренировки, чтобы к следующему сезону быть готовой взять «золото».