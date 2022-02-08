Социальные участковые осуществляют доставку бесплатных лекарств

Доставку бесплатных лекарств в Прикамье начали социальные участковые. Тем, кто из-за коронавируса находится дома на самоизоляции, препараты приносят к дверям квартиры и передают бесконтактным способом. Как это происходит?Утро Анны Шишкиной началось с поездки в поликлинику. Здесь представителю службы социальных участковых передали лекарства, предназначенные для тех, кто на самоизоляции из-за коронавируса.В списке адресов в основном отдаленные районы Краснокамска. Передача препараторов происходит бесконтактным способом.Анна Шишкина, социальный участковый: "Я вам сейчас оставлю ваши препараты на почтовом ящике, вы заберите, там всё написано, как принимать".Ранее усилить адресную работу по оказанию помощи жителям во время тяжёлой эпидемической ситуации поручил профильным ведомствам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Работе колл-центров и поддержке заболевших ОРВИ и COVD-19 мы придаем особое значение. Несмотря на увеличение числа волонтеров, центры испытывают крайне высокую нагрузку в связи с ростом потоков звонков и заболевших. Здесь нам очень помогают волонтеры и социальные участковые».Сейчас кроме социальных участковых, объединивших усилия со специалистами из здравоохранения, в этом вопросе помогают волонтеры общероссийской акции взаимопомощи «Мывместе».Волонтёры точно также, как и социальные участковые, помогают с получением рецептов на лекарственные препараты и с их доставкой на дом. Для этого необходимо передать рецепты в аптеку и получить всё необходимое.Для того чтобы проконсультироваться по вопросу вызова врача на дом, можно позвонить по телефону региональной горячей линии. Что касается вопросов доставки лекарств из аптек – здесь сразу несколько вариантов, куда можно обратиться.Анна Шишкина, социальный участковый: "На сегодняшний момент льготные препараты уже отработаны на квартал вперёд, поэтому в приоритете у нас доставка лекарственных препаратов гражданам, зараженным ковид, примерно в день у нас по 10-12 таких адресов".Анна Шишкина уверена, что такая поддержка для людей на самоизоляции или групп риска – поможет пережить нелегкое время. На сегодняшний день по краю работает более 250 социальных участковых. В их задачи входит не только доставка лекарств, продуктов питания, но и решение сложных жизненных ситуаций в индивидуальном порядке.