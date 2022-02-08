Пермские поликлиники не справляются с наплывом пациентов

Утро понедельника вновь началось с огромных очередей в поликлиниках. На улице, как неделю назад, люди в этот раз не стояли, но в коридорах опять наблюдалось столпотворение. В частности, в Индустриальном районе на Братьев Игнатовых, чтобы попасть на прием к врачу, приходилось ждать по несколько часов. Говорят, что несмотря на обещания, больничный дистанционно, по звонку, никто не закрывает.Светлана: "Конечно, надеемся получить неотложную помощь, я так думаю, что все заболели, все здесь с одной болезнью сидим, находимся, признаки ОРВИ. Жду с восьми утра, уже три часа скоро будет".Несмотря на то что по решению краевого Министерства здравоохранения в выходные в поликлиниках были открыты дежурные консультационно-диагностические центры, ситуацию это не спасло. С наплывом пациентов в одной поликлинике сегодня не справляются даже по шесть-семь врачей одновременно.