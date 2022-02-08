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Пермские поликлиники не справляются с наплывом пациентов
Несмотря на то что по решению краевого Министерства здравоохранения в выходные в поликлиниках были открыты дежурные консультационно-диагностические центры, ситуацию это не спасло. С наплывом пациентов в одной поликлинике сегодня не справляются даже по шесть-семь врачей одновременно.
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