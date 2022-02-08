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За 2,5 недели «Ласточкой» на маршруте «Пермь 2 – Чусовская» воспользовались более 10 000 пассажиров
Запуск «Ласточки» в Чусовой является одной из важных составляющих для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Горнозаводского направления железной дороги. Это направление является важным не только для повышения комфорта местных жителей, но и для развития внутреннего туризма. Например, электричками до Чусового зимой пользуются жители края и его гости, увлекающиеся горнолыжным спортом, а в летние месяцы электропоезда востребованы у тех, кто любит походы по северным территориям Прикамья и сплавы по их рекам.
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