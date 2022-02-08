За 2,5 недели «Ласточкой» на маршруте «Пермь 2 – Чусовская» воспользовались более 10 000 пассажиров

На современном электропоезде «Ласточка», запущенном по маршруту «Пермь 2 – Чусовская» с 20 января по 6 февраля проехали более 10,7 тыс. пассажиров, сообщили в Минтрансе Пермского края.Пассажиропоток «Ласточки» на данном направлении ежедневно увеличивается. Согласно опросам Пермской пригородной компании, на комфортабельную электричку, делающую 7 остановок между начальным и конечным пунктом, пересаживаются жители, которые ранее пользовались автобусами и личными автомобилями. Это позволяет жителям населенных пунктов сокращать время в пути, так как «Ласточка» проходит маршрут между станциями Пермь 2 и Чусовская примерно на час быстрее, чем обычные поезда – за 2 часа 23 минуты. При этом численность пассажиров на других электричках направления не уменьшается.Запуск «Ласточки» в Чусовой является одной из важных составляющих для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Горнозаводского направления железной дороги. Это направление является важным не только для повышения комфорта местных жителей, но и для развития внутреннего туризма. Например, электричками до Чусового зимой пользуются жители края и его гости, увлекающиеся горнолыжным спортом, а в летние месяцы электропоезда востребованы у тех, кто любит походы по северным территориям Прикамья и сплавы по их рекам.