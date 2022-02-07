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Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командных соревнований Олимпиады
На зимней Олимпиаде в Пекине сегодняшнее утро началось с "золота". В командном турнире по фигурному катанию среди выступающих был и уроженец Березников Александр Галлямов в паре с Анастасией Мишиной. Несмотря на то что они упали в конце программы, они все равно выиграли произвольную программу командных соревнований.Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 145,20 балла. На втором месте - представители Японии Рику Миура и Рюити Кихара (139,60 балла), на третьем - фигуристы из Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (131,75 балла).
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